Brutte notizie per il Bayern Monaco, che per un po' non avrà a disposizione Alphonso Davies. Dopo la positività al Covid, il terzino sinistro canadese si è sottoposto a esami approfonditi che hanno rilevano una miocardite. A spiegare la situazione è stato il tecnico del Bayern Julian Nagelsmann: "Durante gli esami effettuati a ogni giocatore che ha preso il Covid, abbiamo riscontrato dei segni di miocardite in Davies - ha detto in conferenza stampa - il giocatore è sospeso dall'allenamento fino a nuovi avvisi, e non sarà a disposizione per le prossime partite. Dovrà prima guarire, e ci vorrà del tempo".