“Mi sento un perdente di successo e devo ammettere: sono preoccupato”. E' il grido d'allarme lanciato da Alphonso Davies, terzino canadese del Bayern Monaco, durante una diretta Twitch.



“Dopo l’allenamento non ho niente da fare e sono sempre solo. La mia famiglia è in Canada e la mia ragazza non vive a Monaco. Avrò cinque amici e quando io ho finito loro lavorano ancora”.



Davies, 22 anni e un Mondiale da protagonista nel girone con la matricola Canada (nonostante il rigore sbagliato alla prima contro il Belgio), è uno dei terzini più forti del mondo e la sua popolarità è alle stelle, ma questo non sembra sufficiente a donargli serenità fuori dal campo.