Matthijs De Ligt, difensore ex Juventus oggi al Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa:



"Perché non gioco? Non ne ho idea, dovreste chiederlo al mister. Faccio tutto quello che Tuchel vuole ma nelle ultime due partite ho giocato dieci minuti circa e a centrocampo. Al momento non mi ha detto nulla, ma non è necessario. L'unica cosa che posso fare è lavorare in campo. Tutto il resto è una decisione dell'allenatore".