Matthijs de Ligt verso un'altra panchina, con Upamecano e Lucas Hernandez a comporre ancora la coppia difensiva del Bayern Monaco. Lo conferma il tecnico dei bavaresi Julian Nagelsmann: "Da allenatore, quando si cambia qualcosa, ci sono due cose da considerare: le prestazioni e la gestione del carico di lavoro. E al momento non ho motivi per cambiare qualcosa. Tutti in rosa sono importanti, ma non mi aspetto di cambiare formazione a meno che non accada qualcosa di straordinario".