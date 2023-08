Il nodo riguardante la prossima avventura professionale del centravanti inglese sta per essere sciolto. È notizia infatti, proprio di queste ultime ore, come riportato da The Telegraph, che il Bayern Monaco abbia dato un ultimatum al Tottenham per la cessione dell’attaccante della Nazionale dei Tre Leoni., senza alcuno spiraglio per riaprirla in questa sessione di mercato.Allo stato attuale dei fatti,– secondo quanto riportato da Sky Sports DE - una cifra elevata pensando al fatto che Kane sarà libero di firmare a parametro zero già dalla prossima estate, visto il contratto in scadenza il 30 giugno 2024.Una cifra monstre, un esborso economico di assolluta rilevanza per garantire al Bayern Monaco il nuovo bomber, il nuovo numero 9, quel centravanti di razza e di riferimento che manca dall’addio di Robert Lewandowski.Una scelta che cambia gli scenari per il futuro.Il quadro che si sta delineando, dato il muro alzato dalla dirigenza degli Spurs, è quello di una permanenza di Harry Kane in Premier per il suo ultimo anno di contratto, prima di decidere il proprio futuro da sé la prossima estate., nel caso in cui la sua cessione non si sbloccasse prima dell’inizio della Premier League (inizio fissato per il 13 agosto). Ma, ancor prima del 13, la data da segnare sul calendario è quello di oggi.