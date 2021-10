Tolisso ha preso una decisione a sorpresa per il proprio futuro:Dopo 5 anni con la maglia del Bayern Monaco, il centrocampista francese è alla ricerca di nuovi stimoli.c’è margine di manovra anche per tutti gli altri club interessati. Come, ad esempio, l’Atletico Madrid del Cholo Simeone.ma il suo nome era alternativo a quello di Manuel Locatelli. Il club bianconero può valutare un’offensiva già a gennaio se non dovesse riuscire a concludere l’operazione Tchouameni con il Monaco. Corentin piace, e molto, anche a Inter e Roma ma la richiesta d’ingaggio, superiore ai 6 milioni, rappresenta un ostacolo importante per i due club italiani. Allo stato attuale l’ex Lione non è un obiettivo del club nerazzurro, sempre più orientato su altri profili.