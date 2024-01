Bayern Monaco, decisione presa su Palhinha

Christoph Freund, ds del Bayern Monaco, ha chiuso definitivamente le porte all'arrivo di Joao Palhinha, centrocampista portoghese del Fulham che era stato a un passo alla fine dello scorso mercato estivo, quando l'affare non si è concluso per mancanza di tempo dopo che il giocatore si era recato in Baviera per la firma.



“Lo volevamo l’estate scorsa, ma la priorità adesso era rinforzarci in difesa. Inoltre, Alexander Pavlovic ha già ricoperto bene quel ruolo. Ecco perché pensiamo di avere una buona alternativa interna”, ha detto in conferenza stampa.