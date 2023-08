Il conto alla rovescia è partito, conDopo aver raggiunto un accordo totale col Bayern Monaco sulla base di 30 milioni di euro (più 2 di bonus), l'Inter aspetta infatti che il club tedesco individui il sostituto che farà digerire a Tuchel la partenza del nazionale francese. Soltanto allora Pavard avrà l'autorizzazione per prendere il primo volo per Milano, sostenere l'iter di visite mediche e firma e mettersi da subito a disposizione della sua nuova squadra. E' un corsa contro il tempo, per l'appunto., mentre suo malgrado ha preso parte ad un'amichevole organizzata dal Bayern il giorno successivo (in cui i suoi musi lunghi non sono sfuggitia nessuno) e si è regolarmente allenato coi suoi compagni di squadra. Almeno fino ad oggi, quando un comunicato ufficiale dei campioni di Germania ha annunciato la sua assenza "per malattia". E in pieno calciomercato e nel bel mezzo di una trattativa in cui sono state concordate pure le virgole, immaginare un'influenza diplomatica è esercizio piuttosto scontato. Uno stato di empasse destinato a durare ancora per poco, il tempo strettamente necessaria affinché la dirigenza bavarese sciolga le ultime riserve sul nome del calciatore che andrà a prendere il posto in rosa., offrendosi come alternativa nel ruolo a Mazraoui dopo la cessione di Stanisic al Bayer Leverkusen.del Bayern Monaco: secondo la stampa olandese, i primi contatti colsono iniziati non appena è tramontata la trattativa in essere col Lipsia ma la valutazione posta al club di Rotterdam è decisamente importante. Trattandosi di un classe 2000 di grande duttilità, con esperienza internazionale e già nel giro della nazionale, il club di Rotterdama poco più di una settimana dalla chiusura del mercato, praticamente la stessa somma che il Bayern incasserà dall'Inter per Pavard. Da qui nascono le valutazioni per. Il giocatore di origini francesi ha un contratto fino a giugno 2026, è stato acquistato un anno fa per 11 milioni di euro ma sarebbe pronto a prendere in considerazione un nuovo cambio di maglia dopo la retrocessione in Championship coi Magpies. A maggior ragione se a chiamare fosse una squadra che partecipa alla Champions League come il Bayern e che gli darebbe una visibilità diversa pure in chiave nazionale, dopo le due presenze collezionate col ct Flick e la prospettiva di strappare una convocazione per l'Europeo casalingo della prossima estate.