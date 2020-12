Potrebbe essere Niklas Sule la chiave del Bayern Monaco per arrivare a Upamecano. Secondo la Bild, il club sarebbe disposto ad ascoltare le offerte per il 25enne tedesco nella speranza di attirare a sé il difensore del Lipsia, seguito da diverse big europee e in particolare dal Liverpool. Sule ha ancora due anni di contratto con i bavaresi, ma è stato spesso accostato ai Red Devils: il Manchester United sarebbe una destinazione gradita per lui, che con una "buona offerta" potrebbe partire.