Il Bayern Monaco è in completa emergenza difesa: Upamecano è fermo per infortunio, De Ligt ha problemi al ginocchio, mentre Buchmann ha un problema muscolare. In questo momento Kim è solo nel reparto difensivo. per questo motivo, secondo Sky Germania, il club tedesco starebbe pensando a Sokratis Papastathopoulos, 35 anni, svincolato da luglio dopo la scadenza del contratto con l'Olympiacos.