In casa Bayern Monaco rischia di scoppiare il “caso Neuer”. Secondo quanto riporta la stampa tedesca, il numero uno del club campione di Germania e della nazionale ha manifestato in maniera piuttosto chiara la propria insoddisfazione per gli acquisti effettuati sino ad oggi. Una campagna di rafforzamento che, ad oggi, ha portato Pavard dallo Stoccarda, Lucas Hernandez dall'Atletico Madrid e il giovane attaccante dell'Amburgo Arp per una spesa complessiva di 118 milioni di euro, ma anche visto gli addii di due leggende come Robben e Ribery e di calciatori del calibro di James e Hummels.



E' chiaro che il Bayern sia ancora scoperto in ruoli chiave e, attraverso il suo consulente Thomas Kroth, Neuer ha voluto ribadirlo: “La mia impressione è che il divario coi quattro migliori team inglesi sia già serio e che il Bayern Monaco al momento non sia ancora competitivo per affrontare seriamente gli obiettivi che sono nella testa di Manuel”. In scadenza di contratto a giugno 2021, Neuer ha lanciato l'allarme e la stampa tedesca si è già scatenata: dietro le parole del portierone classe '86 potrebbe esserci il desiderio di affrontare una nuova sfida lontano dalla Germania?