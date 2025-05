Bayern Monaco, festa rimandata. Il Lipsia pareggia al 93°, l'unico contento è... Kane

come sarebbe avvenuto oggi a Lipsia., rimandando il verdetto al prossimo impegno casalingo contro il Borussia Monchengladbach di sabato 10 maggio. A meno che domani, contro il Friburgo, il Bayer Leverkusen (secondo a -9) non manchi l'appuntamento con la vittoria e consenta alla squadra di Kompany di festeggiare in anticipo la conquista della Bundesliga.Eppure,Le emozioni non sono mancate nel pomeriggio della Red Bull Arena, con i padroni di casa – che rimangono quinti in classifica a -1 dal quarto posto che aprirebbe le porte alla partecipazione nella prossima Champions League – avanti di due reti dopo i primi 39' con Sesko e Klostermann. Il Bayern ha bisogno di superare il primo quarto d'ora del secondo tempo per reagire e in appena 60” trova il pareggio con Dier e Olise.Poi,nella sua storia. La prossima settimana, all'Allianz Arena e nuovamente con Harry Kane a disposizione (dopo aver scontata una giornata di squalifica), il Bayern avrà la chance di chiudere il discorso e mandare in archivio una stagione contraddistinta soprattutto dalla delusione in Champions League, eliminato per mano dell'Inter ai quarti di finale.