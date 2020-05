Alla vigilia del big match con il Borussia Dortmund, il tecnico del Bayern Monaco Hansi Flick è intervenuto in conferenza stampa: "Haaland come Lewandowski? E' la prima grande stagione di Haaland, andiamoci piano con i paragoni: Robert è sempre stato il top a livello mondiale negli ultimi anni, ma Haaland ha un talento enorme, una dinamica brillante, è grosso e ha molta fame. Non dobbiamo temere solo lui domani però. Alaba? Abbiamo parlato e gli ho detto che penso possa essere un buon difensore centrale, ha un senso della posizione eccellente, guida la squadra e dà i comandi. Sono molto contento, chiedo sempre cose del genere: i ragazzi dovrebbero sempre sostenersi, spingersi e allenarsi a vicenda".