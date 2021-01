Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Bayern Monaco Hansi Flick ha parlato di Douglas Costa, in prestito dalla Juventus e deludente nella prima parte della stagione: "La nostra rosa è quasi al completo ed è la qualità in allenamento è molto interessante, è importante per Douglas dare il 100%, dimostrare di poter essere utile alla squadra. Ha avuto un periodo di duro lavoro, abbiamo provato a portarlo a uno step successivo, ma c'è molta competizione in squadra e l'allenatore deve prendere delle decisioni difficili. Ogni giocatore deve saper gestire la situazione, deve convincere l'allenatore: deve mostrarci di più in allenamento, deve mostrarci maggiormente le sue qualità".