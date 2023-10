Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, il tecnico del Bayern Monaco, Thomas Tuchel vorrebbe il giovane centrocampista inglese Kalvin Phillips per rinforzare il proprio centrocampo. Phillips non sta trovando molto spazio nelle gerarchie di Guardiola e avrebbe chiesto più minutaggio. Il City potrebbe, quindi, valutare un'operazione, di prestito con diritto di riscatto, simile a quella effettuata con Joao Cancelo, passato in prestito al club bavarese lo scorso gennaio.