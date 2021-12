Serge Gnabry vorrebbe lasciare il Bayern Monaco per andare al Real Madrid la prossima stagione, a riportarlo è Diario Gol. L'esterno 26enne tedesco ha rifiutato l'ultima offerta di rinnovo da parte dei bavaresi perché il calciatore si sarebbe fatto convincere da David Alaba, suo ex compagno al Bayern ora al Real, ad andare a giocare per le Merengues. Bild riporta, inoltre, che la dirigenza tedesca vuole tenere il calciatore e trovare una soluzione per il rinnovo ma le parti sarebbero molto lontane perché l'ex Hoffenheim chiede 15 milioni di euro all'anno.