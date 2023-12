Come conferma il Bayern Monaco, c'è la rottura del crociato in allenamento per il terzino destro Bouna Sarr, che va ad aggiungersi in infermeria a De Ligt e Buchmann; ora i bavaresi devono guardarsi intorno, perché Kim, Upamecano e Mazraoui sono gli unici giocatori disponibili per i ruoli di difensori centrali e terzino destro.