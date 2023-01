Il mercato ha appena aperto i battenti, e il Bayern Monaco non ha perso tempo per mettere a segno i primi due colpi. I bavaresi, nel giro di poche ore, hanno chiuso per l’arrivo in Baviera di due rinforzi, ossia Daley Blind e Yann Sommer. Manca l’ufficialità, ma gli affari sono ormai al traguardo: il 32enne difensore, svincolatosi pochi giorni fa dall’Ajax, arriva agli ordini di Julian Nagelsmann a parametro zero. Mentre il portiere, in scadenza col Borussia Mönchengladbach a giugno, è pronto a raggiungere i Campioni di Germania già a gennaio (per buona pace dell'Inter che lo cercava come vice Onana per l'estate). Il tutto dietro il pagamento di un indennizzo, col 34enne svizzero chiamato a sostituire Manuel Neuer, ai box dopo la frattura alla gamba dopo una caduta sciando.



CONTRADDIZIONI – Le operazioni low cost del Bayern Monaco, decisamente ‘all’italiana’ visto l’esborso a dir poco limitato, contrastano con le abbondanti finanze dei bavaresi. Bavaresi che solo poche settimane fa hanno chiuso il 30esimo bilancio di fila in utile. Un grande risultato annunciato con orgoglio dai tedeschi, i quali non hanno risentito nemmeno degli effetti negativi del Covid.