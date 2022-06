Alexander Nubel, portiere del Bayern Monaco in prestito nella stagione appena conclusa al Monaco in Francia, è di rientro in Baviera: Hasan Salihamidzic, ds dei tedeschi, ha fatto il punto sul futuro della porta:



"Abbiamo in programma di tenerlo per molti anni, crediamo nelle sue qualità e vogliamo posizionarci in prospettiva sul portiere. Alex ha vissuto un'ottima stagione a Montecarlo. Immaginiamo tranquillamente di rinnovare il suo contratto. Coordineremo tutti i passaggi con lui e il suo agente per trovare la soluzione migliore per Nubel e il Bayern. Siamo molto felici sia del rinnovo fino al 2024 di Neuer che delle prestazioni di Alexander, speriamo possa confermarsi".