Bayern Monaco, il ds Eberl dà un indizio sul nuovo allenatore: 'Sa l'inglese. Zidane? Non so se lo parla'

Di certo c'è che a giugno, a prescindere da come andrà la squadra in Champions League, arrivata in semifinale contro il Real Madrid.- Il club bavarese ha già visto, che hanno già annunciato le rispettive permanenze sulla panchina del Bayer Leverkusen neo-campione di Germania e della nazionale tedesca.

: "Posso dire che la nostra ricerca di un nuovo tecnico è alle fasi finali.- Oltre al francese ex Real Madrid, si vocifera di un'interesse per il ct dell'Austria, Ralf. Meno probabili le candidature di due italiani:, alla guida del Brighton in Premier League.