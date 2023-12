Il Bayern Monaco è pronto a muoversi a gennaio per rinforzare la rosa a disposizione di Thomas Tuchel. Lo ha annunciato il direttore sportivo del club bavarese, Christoph Freund: "È una situazione speciale. Siamo piuttosto deboli in difesa e abbiamo la Coppa d'Africa e la Coppa d'Asia che incombono. In termini generali, quella di gennaio è una finestra difficile per fare grandi trasferimenti, che possano aiutare la squadra a lungo termine. Ma dobbiamo trovare buone soluzioni. Non ci annoieremo, qualcosa accadrà nella finestra invernale".