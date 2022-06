Hasan Salihamidžić, ex giocatore della Juventus, oggi direttore sportivo del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Sky Deutschland riguardo il futuro di Robert Lewandowski: "Per adesso, rimane al 100%, lo aspettiamo il 12 luglio in ritiro. L'incontro che abbiamo avuto a Maiorca è stato molto positivo, entrambi le parti hanno spiegato le proprie posizioni".