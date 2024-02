Bayern Monaco, il nuovo allenatore è un rebus: tentativo per un top delle panchine

Thomas Tuchel ha i giorni contati come allenatore del Bayern Monaco. Le sconfitte con Bayer Leverkusen e Bochum in Bundesliga e quella con la Lazio in Champions League hanno di fatti segnato il suo destino. Che sia a giugno o addirittura prima, il suo posto in panchina sarà preso da un altro allenatore.



SOSTITUTO - In Germania le voci si sprecano: da Flick a Mourinho, da Conte a Klopp. Secondo il Corriere dello Sport però la dirigenza del Bayern, sotto traccia, avrebbe allacciato i contatti con Zinedine Zidane. Il francese, fermo dal 2021, sarebbe la prima scelta per la successione di Tuchel in estate.