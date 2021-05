Robert Lewandowski potrebbe lasciare il Bayern Monaco. La bomba è stata lanciata da Sky Sports Deutschland, secondo i quali, l’attaccante polacco non è contento di come è stato gestita la partenza dell'allenatore Flick. Inoltre Lewandowski ha un contratto fino al 2023, quindi non a lunghissimo termine, e i bavaresi hanno bisogno di soldi per riparare le perdite causate dalla pandemia.



Il sacrificato potrebbe essere proprio lui e potrebbe partire per 60 milioni. Secondo AS, il Real Madrid è seriamente interessato ed ha anche ottimi rapporti con il suo procuratore, Pini Zahavi, lo stesso di Alaba