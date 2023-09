Harry Kane, attaccante del Bayern Monaco, alla vigilia del debutto in Champions League con la maglia dei bavaresi contro il Manchester United è intervenuto in conferenza stampa: "In estate ci sono stati alcune discussioni anche con altri club. Il Bayern Monaco però era la squadra che aveva mostrato interesse più di tutte le altre, per questo ho deciso di venire qui. Anche il Manchester United è un grande club, ma ho preferito il Bayern Monaco".