Con l'ormai sempre più probabile partenza di Robert Lewandowski, il Bayern Monaco è alla ricerca di un sostituto di livello. Ousmane Dembele, esterno classe 1997 in forza al Barcellona, potrebbe risultare il profilo perfetto per i bavaresi. Il francese, nonostante contatti continui con il Barcellona per cercare di trovare un accordo sul rinnovo, sta valutando tutte le possibilità. Il numero 7, in stagione, ha giocato 20 partite, segnando una rete e servendo 9 assist. Lo riporta The Sun.