Bayern Monaco, in vista dell'Inter è emergenza totale: Hiroki Ito si è fratturato il piede

(8 e 16 aprile). L'ultimo calciatore ad aggiungersi in ordine di tempo è il giapponese, entrato al 58° (al posto di Raphael Guerreiro) della partita vinta per 3-2 contro il St. Pauli e costretto dopo pochi minuti ad abbandonare il campo per un infortunio che nel finale ha lasciato pure in dieci la squadra di Vincent Kompany.Con una nota ufficiale pubblicata sui canali di riferimento del club tedesco, si rende noto che l'ex calciatore dello StoccardaNel suo primo anno in Baviera, Hiroki Ito ha disputato appena 8 partite tra Bundesliga e Champions League, con una rete all'attivo.Alla luce dei recenti– rottura del legamento crociato con la nazionale canadese – e di, Ito era la prima alternativa della coppia di centrali titolari formata dall'ex Napoli Kim Min-jae (peraltro appena recuperato dal suo ultimo infortunio) e dall'ex Tottenham Eric Dier. Nella partita di ieri, inoltre, il Bayern Monaco non ha potuto contare nemmeno sul centrocampista classe 2004, che da qualche settimana soffre di una forma di mononucleosi che gli impedisce di allenarsi con regolarità, e dell'ex attaccante della Juventus, anche lui fermato da un fastidio ad un piede ma che Kompany confida di recuperare la prossima settimana.fermato da un infortunio al polpaccio dopo il match contro lo Stoccarda del 28 febbraio scorso e vittima, durante la sosta per le nazionali, di una ricaduta la cui gravità andrà valutata nei prossimi giorni per comprendere se l'ex numero uno della Germania sarà in grado di recuperare per almeno una delle due partite di Champions League contro l'Inter.