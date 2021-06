Come riportato da Spox.com, in un intervista per MagentaTV il presidente onorario del Bayern Monaco Uli Hoeneß ha detto la sua sul rinnovo di Kingsley Coman: "Penso che l'offerta che ha ovviamente sia buona. E se alla fine non l'accetta, devi essere coerente come club". L'ex presidente dei bavaresi prosegue: "Siamo molto rilassati. [La situazione] è molto diversa da quella di Alaba, il cui contratto era scaduto. Kingsley ha un contratto di due anni, fino ad allora succederà molto nel mondo." La trattativa però sarebbe in fase di stallo, in quanto le richieste del francese sono ritenute troppo alte dalla dirigenza tedesca. Il nuovo allenatore Nagelsmann vorrebbe trattenere il match-winner della finale di Champions 19/20, ma lo stallo nella trattativa avrebbe aumentato il suo malumore. Alla finestra ci sono Manchester United e Chelsea, che seguono con attenzione gli sviluppi della vicenda.