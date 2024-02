Bayern Monaco, infortunio al ginocchio per Alphonso Davies: a serio rischio per Lazio e Bayer Leverkusen

La sfida vinta per 3-1 dal Bayern Monaco contro il Borussia Monchengladbach consegna ai bavaresi un bilancio fatto di gioie e dolori. Se da una parte il risultato è valso la terza vittoria consecutiva alla squadra di Thomas Tuchel, dall'altra non sono buone le notizie che giungono dall'infermeria. Al minuto 86' della sfida l'allenatore tedesco è infatti stato costretto a sostituire Alphonso Davies, vittima di un infortunio al ginocchio. Al suo posto dentro Raphael Guerreiro, che ha rilevato il testimone sulla fascia sinistra.



L'ESITO DEGLI ESAMI - A poche ore dalla conclusione del match, arriva l'esito dei controlli medici effettuati dal giocatore canadese. Questo il comunicato: "Alphonso Davies ha riportato uno stiramento ai legamenti del ginocchio sinistro durante la vittoria per 3-1 del Bayern in Bundesliga in casa contro il Borussia Mönchengladbach. Questo è l'esito dell'esame condotto dal reparto medico del club dopo la partita. Il terzino sinistro dovrà quindi affrontare un periodo di riposo".



VERSO LA LAZIO - Chi guarda la situazione con particolare interesse è la Lazio, che il prossimo 14 febbraio dovrà affrontare proprio il Bayern nel match valido per gli ottavi di finale di Champions League. Visto l'interessamento dei legamenti, con molta probabilità il terzino canadese non sarà a disposizione di Tuchel per il match dell'Olimpico. Ma non solo, perché il 10 febbraio il Bayern affronta un'altra sfida importantissima, proprio contro il Bayer Leverkusen capolista. Il periodo peggiore in cui perdere un giocatore del calibro di Alphonso Davies.