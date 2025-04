Bayern Monaco-Inter, Calhanoglu e quell'incrocio di mercato con Palhinha

Era un caldo pomeriggio di giugno quando Giovanni Branchini - procuratore e intermediario - si è presentato in sede all'Inter:, giocatore fondamentale per Simone Inzaghi lì in mezzo al campo. E stasera Hakan sarà in campo proprio contro il Bayern, nell'andata dei quarti di finale di Champions League.

- Calhanoglu è stato informato dell'interesse del Bayern, ma anche il giocatore ha avuto la stessa reazione dei suoi dirigenti. La conferma arriva un paio di mesi dopo dal diretto interessato:: obiettivo colpito e affondato. Giocatore leggermente diverso da Calhanoglu - più di rottura e meno regista - è arrivato al Bayern per 50 milioni di euro firmando un contratto di cinque anni.

- Quella che sta per finire è la quarta stagione di Hakan Calhanoglu in nerazzurro:, in Champions ha fatto tre reti timbrando il cartellino anche nell'ultima gara europea nel ritorno degli ottavi contro il Feyenoord. In generale sono 170 le partite giocate con la maglia dell'Inter, alle quali vanno aggiunti 37 centri e 28 passaggi decisivi.- Dopo una vita a occupare qualsiasi posizione dal centrocampo in su - mezz'ala, trequartista, esterno offensivo e anche seconda punta - con Simone Inzaghi inizia una nuova fase. L'allenatore lo sposta al centro di un reparto a cinque, con compiti da play e regista: voilà. E' la svolta di Calha: "Sì, in quel ruolo sono uno dei migliori al mondo" dirà più avanti.. Non lo sposterà più. In quel ruolo aveva convinto talmente tanto da vendere a cuor leggero Brozo in estate.

- Il contratto del centrocampista turco è in scadenza a giugno 2027, la speranza di Inzaghi è di poterlo avere a disposizione anche per la prossima stagione e in questo senso non ci sono voci di un suo possibile addio., Hakan è al centro del progetto e di un ciclo che secondo Marotta non è ancora finito. E allora, lì in mezzo, lunga vita a Calha.