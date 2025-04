Bayern Monaco-Inter, Rummenigge: "Chi vince può arrivare in finale, Inzaghi è un fenomeno"

Getty Images

L'ex giocatore die attuale membro del consiglio di sorveglianza del club bavarese,, ha parlato in un'intervista ai tedeschi della Bild verso la grande sfida, valida per i quarti di finale di Champions League, tra due dei club in cui Il Kaiser ha militato nel corso della sua carriera (il terzo è stato il Servette, nelle ultime due stagioni prima del ritiro).- L'attuale dirigente dei bavaresi ha parlato dei nerazzurri e del suo allenatore,: "Per me è una sorpresa positiva, perché a livello nazionale ha già vinto parecchio e forse conquisterà anche quest’anno lo scudetto. E anche a livello internazionale si sta comportando bene. Nel 2023 ero a Istanbul quando affrontò il Manchester City in finale di Champions League: con un po’ di fortuna avrebbe potuto anche vincerla. Seguo ancora l’Inter, che è una mia ex squadra, e".

- "Queste saranno due partite difficili, tra squadre di altissimo livello. Dovremo essere al massimo per entrambe le gare e per intero." ha proseguito Il Kaiser.- Poi qualche parola sui potenziali avversari dei tedeschi in caso di passaggio del turno e di accesso alle semifinali di Champions League: ", anche se in semifinale affrontare una fra Dortmund e Barcellona non sarà comunque facile".