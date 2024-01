Bayern Monaco: interessa Trippier

Come riporta The Telegraph il Bayern Monaco ha messo gli occhi su Kieran Trippier, terzino destro inglese del Newcastle, ex Tottenham e Atletico Madrid fra le altre. I tedeschi starebbero quindi valutando di fare un' offerta al club inglese per il terzino facendogli raggiungere il suo ex compagno di squadra Harry Kane. Si sta quindi cercando di capire le condizioni di un eventuale trasferimento. Il difensore classe 1990 ha fin qui collezionato 19 presenze in Premier League( il 90% da titolare) impreziosite da 7 assist oltre ad aver disputato 6 partite di Champions League condite con un assist. Per Eddie Howe il terzino infatti è un giocatore chiave del club oltre ad essere uno dei leader della squadra. Ai bavaresi non sembrerebbe bastare l'acquisto di Eric Dier e sta cercando di puntellare la propria difesa in vista della corsa al titolo con il Bayer Leverkusen oltre alla rincorsa per la conquista della Champions League. Per il calciatore potrebbe essere un occasione per implementare la sua bacheca personale che fin qui annovera una Liga conquistata con la maglia dell'Atletico Madrid nella stagione 2020/2021. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2025.