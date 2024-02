Bayern Monaco: interesse per Silva, ma c'è concorrenza

Il Bayern Monaco conta di puntellare la difesa in vista della prossima stagione. Il nome nuovo è quello di Antonio Silva difensore classe 2003 del Benfica, lo riporta Todofichejes.com. Si legge che anche il Manchester United e il Real Madrid starebbero monitorando la situazione in vista della prossima estate.



I DETTAGLI- Il giovane difensore portoghese sta mettendo in mostra tutto il suo talento e per questo starebbe attirando su di sè l'interesse dei maggiori top club europei, tra cui il Bayern Monaco. Fin qui in campionato ha disputato 21 partite siglando anche due reti e sta lottando con il Benfica per la vittoria del campionato. Il club portoghese si trova momentaneamente al comando con 58 punti a più due sullo Sporting Lisbona, che però ha una partita in meno. Il contratto del giovane portoghese scadrà nel 2027, non sarà perciò per nulla facile strapparlo al Benfica.