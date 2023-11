| Bayern Munich are closing in on signing 17-year-old talent Nestory Irankunda (RW) from Australian side Adelaide United for £3m (€3,4m). [@FabrizioRomano]



His shooting



pic.twitter.com/YmeLNrSSC0 — Bayern & Football (@MunichFanpage) November 10, 2023

Talenti, giovani stelle, precoci gioielli pronti a prendersi il palcoscenico internazionale che il calcio europeo regala, stagione dopo stagione., salito alla ribalta della cronaca del nostro continente, per essere a un passo dal trasferimento al Bayern Monaco. Come riportato da Fabrizio Romano, infatti,, per assicurarsi le prestazioni di questo giovane talento a partire dal prossimo anno. Un accordo, appunto, solamente verbale al momento, che dovrà essere firmato nero su bianco e che porterà il classe 2006 a vivere la sua prima esperienza nel vecchio continente dopo il compimento del suo 18° anno di età (9 febbraio).– Se in Europa, il nome di Nestory Irankunda risulta nuovo alle cronache, ecco che in patria il suo profilo non è assolutamente sconosciuto ai più, anzi. Nato a Kigoma (Tanzania), si è trasferito in tenera età in Australia, mostrando, sin da subito, le doti e le abilità di un predestinato.Da quel giorno, Irankunda comincia la sua scalata verso la formazione titolare, evento che avverrà l’8 gennaio 2022, data del suo storico debutto in A-League., un record, già di per sé, fenomenale. Ma non finisce qui. Passano due match e, alla terza sfida disputata da professionista, in data 30 gennaio (a 15 anni e 355 giorni), stabilisce un altro primato di precocità, diventandoFu il primo dei suoi 9 gol in maglia Adelaide United, nel corso delle tre stagioni vissute in Oceania.(arruolabile anche a sinistra), come già dimostrato in questa prima parte di una carriera che sembra poter avviarsi verso un grande destino., di cui l’ultima lo scorso 29 ottobre contro il Melbourne City. Mettiamoci anche che, sino a ora, quando Irankunda sigla un gol, la sua squadra non abbia perso nemmeno una volta, ecco che anche in Nazionale hanno subito iniziato a coccolare il giovane talento. Il debutto con i Socceroos, se i livelli rimarranno tali, è solo una questione di tempo, visto che con le giovanili (Under 17) ha già messo a referto 11 reti in sole 7 presenze, specialmente Oltreoceano, essendo (quella di Irankunda) l’ennesima operazione con un forte sguardo al futuro.(Global Premier Soccer, la più grande organizzazione calcistica americana). Un progetto che ha il fine di incoraggiare la crescita del calcio negli Stati Uniti, favorendo la crescita di giocatori e allenatori. Dall’inizio, ben più di 85 mila giovani calciatori e 6000 allenatori hanno applicato i principi della metodologia del Bayern Monaco preso le 101 strutture presenti in 22 stati., arrivato nel gennaio 2019 dai Vancouver Whitecaps, per la modica cifra di 14 milioni di euro). Nel corso degli anni, il Bayern ha anche siglato varie partenrship con alcun franchigie della MLS (Dallas FC prima e Los Angeles FC poi), portando alcuni giovani calciatori ad allenarsi, per un periodo di tempo, presso le strutture del club.L'attività si concentra sulla crescita dei calciatori, ma qualora non dovessero rientrare nei piani delle squadre, verranno valutate le opzioni di scambio o cessioni nel mercato internazionale dei club.. Nord America prima, Australia ora e nel mezzo l’apertura di tre sedi esteri del club, per visionare i giocatori del domani. A New York per il mercato americano nel 2014, a Shanghai per il mercato cinese nel 2017 e a Bangkok, lo scorso anno, per il mercato del sud-est asiatico.Strategie che consolidano il marchio e fidelizzano fan e giovani al brand Bayern, visto come maggiormente attraente per lo sviluppo giovanile. E i confini rischiano di allargarsi: Oliver Kahn (allora CEO del Bayern) aveva confermato anche colloqui preliminari con il Club Atletico River Plate di Montevideo, per il quale si era parlato di una possibile acquisizione, come riportato dalla Bild.(inserito anche nei migliori 60 classe 2006 al mondo dal The Guardian)