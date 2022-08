L'ex portiere e oggi dirigente del Bayern Monaco Oliver Kahn ha parlato dell'addio di Lewandowski, che oggi è tornato in Germania per salutare gli ex compagni: "E' stato bello vederlo di nuovo nel mio ufficio. Abbiamo parlato di tutto, ci siamo lasciati in buoni rapporti e resteremo in contatto. Ora gli auguriamo il meglio al Barcellona".