Parlando a FourFourTwo, l'attaccante del Bayern Monaco Harry Kane ha ripercorso i giorni del suo arrivo dall'Inghilterra:



“Non sapevo davvero cosa aspettarmi, dato che ero a Londra da 19 anni ed ero davvero felice lì. Quindi stavo uscendo dalla mia zona di comfort: era la prima volta per me sentire come avvengono questi trasferimenti e farne parte. La scorsa stagione, tutto ciò su cui mi sono concentrato erano gli Spurs e cercare di aiutare il club a finire il più in alto possibile in classifica. Una volta finita la stagione, ho parlato con gli Spurs e ho spiegato che sentivo che era ora di andare avanti e spingermi il più lontano possibile. Poi sono andato in vacanza e da quel momento le trattative hanno cominciato ad andare avanti. Ero fiducioso che prima o poi i club sarebbero arrivati ad un accordo”.