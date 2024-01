Bayern Monaco, Kimmich in scadenza: 'Un giorno parleremo di rinnovo'

Joshua Kimmich è tra i nomi più caldi sul mercato in casa Bayern Monaco. Su di lui sono insistenti le voci su alcune big inglesi e spagnole, oltre al Paris Saint-Germain. Ai microfoni di Sky Sport Deutschland, Kimmich ha però sviato le voci: "In realtà mi concentro solo sul Bayern Monaco. Il mio futuro non è stato affatto un argomento in discussione in questi giorni". A proposito del rinnovo (il suo contratto è in scadenza nel 2025) il tedesco ha poi aggiunto: "Penso che un giorno ci incontreremo e il club verrà da me. Discuteremo di tutto tra di noi.. e ovviamente non con voi".