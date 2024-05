Bayern Monaco, Kompany è il nuovo allenatore: ora è ufficiale

Getty

: il 38enne belga è il nuovo allenatore del club bavarese, ora è ufficiale.Kompany, reduce dall'esperienza alla guida del Burnley dopo quella all'Anderlecht, raccoglie l'eredità di Thomas Tuchel e firma un contratto fino al 2027 con il Bayern.Per l'ex difensore del Manchester City una sfida affascinante, rilanciare la società di Monaco dopo la deludente stagione che lo ha visto chiudere senza titoli, battuto dal Bayer Leverkusen in Bundesliga, eliminato in semifinale di Champions League dal Real Madrid, travolto dal Lipsia in Supercoppa e sconfitto dal Saarbrucken in Coppa di Germania.

L'FC Bayern ha ingaggiato Vincent Kompany come nuovo allenatore. Il 38enne belga ha firmato con i campioni del record tedesco fino al 30 giugno 2027. Recentemente ha lavorato per il club della Premier League inglese FC Burnley.: “Tutti noi del club siamo d'accordo sul fatto che Vincent Kompany è l'allenatore giusto per l'FC Bayern e non vediamo l'ora di lavorare insieme. Max Eberl e Christoph Freund non si sono mai fermati e hanno lavorato meticolosamente per trovare un allenatore che portasse l'FC Bayern al successo e lo sviluppasse ulteriormente con nuove idee. Vincent Kompany rappresenta esattamente l’unione e lo spirito di squadra di cui abbiamo bisogno..”

: “Siamo molto lieti di aver ingaggiato Vincent Kompany per l'FC Bayern. Nelle nostre conversazioni con lui ci siamo trovati subito sullo stesso livello. Ci ha mostrato chiaramente quanto gli piaceva il lavoro dell'FC Bayern e che voleva assolutamente accettarlo. Vincent Kompany ha fame e porta tutto con sé: anche da giocatore è stato una figura di spicco del massimo calcio internazionale e sta facendo progressi anche come allenatore. Vorremmo vedere più continuità in questa posizione. Insieme a lui vogliamo ottenere molto all’FC Bayern – e ovviamente avere successo insieme”.

: “Vincent Kompany è un tipo di allenatore che si adatta molto bene alla filosofia di gioco e all'identità dell'FC Bayern: le sue squadre vogliono la palla, vogliono giocare a calcio in modo dominante e ad alta intensità. È un allenatore giovane, molto ambizioso, che ha molta esperienza internazionale, ha il polso dei giocatori e sa esattamente cosa dovrebbe succedere in campo. Può e darà alla nostra squadra una cifra enorme”.: “Non vedo l'ora di affrontare la sfida dell'FC Bayern. È un grande onore poter lavorare per questo club: l'FC Bayern è un'istituzione nel calcio internazionale. Come allenatore, devi difendere quello che sei come personalità: amo avere la palla, essere creativo - e dobbiamo anche essere aggressivi in ​​campo e coraggiosi. Ora non vedo l'ora di dedicarmi alle cose basilari: lavorare con i giocatori, formare una squadra. Quando le fondamenta saranno gettate, il successo arriverà”.

Vincent Kompany ha mosso i suoi primi passi nel calcio professionistico nella stagione 2003/04 come giocatore del club della sua città natale, l'RSC Anderlecht, con il quale lo specialista difensivo ha festeggiato il campionato belga nel 2004 e 2006. Dopo due stagioni all'Hamburger SV, si è trasferito al Manchester City per la stagione 2008/09, dove ha giocato per undici anni prima di tornare all'Anderlecht per concludere la sua carriera. Con i “Cityzens” ha vinto quattro volte il campionato inglese e la Coppa di Lega inglese, nonché due volte la Coppa d'Inghilterra e la Supercoppa. Nel 2022, il capitano di lunga data del Manchester City è stato inserito nella Premier League Hall of Fame. Kompany ha giocato 89 volte con la nazionale belga (quattro gol) ed è stata tra le convocate ai Mondiali del 2014 e del 2018. Il Belgio ha concluso il torneo 2018 al terzo posto. Dopo il suo ritorno dal Manchester, Kompany ha agito temporaneamente come giocatore-allenatore nell'Anderlecht fino a quando non ha concluso la sua carriera attiva nel 2020. Si è trasferito in Inghilterra una seconda volta per la stagione 2022/23. Come allenatore del Burnley FC, è stato responsabile della promozione in Premier League nella sua stagione d'esordio. Dopo una stagione nella massima serie, Burnley è dovuto tornare nel campionato EFL quest'estate.