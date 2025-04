L'allenatore del Bayern Monacoha parlato nella conferenza stampa in vista della partita contro l'Inter, valida per i quarti di finali di andata di UEFA Champions League, che si giocherà all'Allianz Arena nella serata di martedì 7 aprile. L'ex difensore di Manchester City e della nazionale belga ha detto la sua anche sulla difficoltà dei bavaresi in avvicinamento a questa sfida, soprattutto per i numerosi infortuni () che hanno ridotto all'osso i disponibili per la partita contro i meneghini.- Il tecnico de Bayern Monaco, che però avrà a disposizione Harry Kane, ha parlato della difficile situazione in casa bavarese ma senza cercare alibi: "Noi siamo entrati in una situazione che è abbastanza difficile. Siamo in tutte le competizioni in corsa, vogliamo far bene, guardando avanti e non indietro. Dobbiamo pensare che chi scenderà in campo farà vedere la sua bravura. Chi giocherà si è sempre allenato, ha dato il proprio contributo.".

- ". E' già capitato di giocare senza Musiala, siamo quasi alla fine della stagione. Basta guardare indietro per capire le soluzioni che abbiamo per sostituirlo. Per me è importante capire di cosa abbiamo bisogno domani," ha proseguito Kompany, che dopo l'ultima partita in campionato contro l'Augsburg ha dovuto fare i conti anche con l'infortunio patito da Jamal Musiala alla coscia sinistra.- L'allenatore dei tedeschi ha parlato molto bene della squadra di Simone Inzaghi: ", trova sempre il modo di essere pericolosa. Non solo in contropiede, ma anche in costruzione. Anche sulle palle ferme sono molto pericolosi, fanno tanti gol.".- "Ci sono sviluppi quotidiani e non voglio mettere ulteriore pressione su loro due. Ci speriamo, ma non ci sono garanzie" ha poi concluso Kompany, parlando dei possibili rientri in vista della gara di ritorno in programma a San Siro mercoledì 16 aprile.- Infine qualche battuta sul futuro di Müller, che a fine stagione terminerà la sua esperienza con il Bayern Monaco, ma che contro i nerazzurri sarà fondamentale per colmare le lacune offensive dei bavaresi: "La sua decisione va rispettata. La carriera di una leggenda come lui è così grande e bisogna portare rispetto, è un grande tema ma alla fine il mio ruolo è di prepararci alla prossima partita. Detto questo, al Bayern si parla sempre, ma".