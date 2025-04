Bayern Monaco, Kompany sotto accusa. Kane, frecciatina all'Inter: "Hanno festeggiato come se fossero già qualificati"

Getty Images

Sotto accusa.contro l'Inter, nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Un ko che ha lasciato il segno, che ha aperto un vortice di polemiche, che rischia di complicare i sogni di gloria della squadra tedesca, chiamata ora a vincere a Milano per continuare a credere nella finale in casa (in programma il 31 maggio alle 20.45). Nulla è compromesso, ma al Meazza, mercoledì 16 aprile, servirà maggiore attenzione e soprattutto maggiore efficacia sottoporta.

Lo ha fatto capire Kompany, al termine della partita: "Dobbiamo guardare avanti, provare a lavorare sulle piccole cose in cui dobbiamo migliorare. Abbiamo avuto le occasioni, siamo stati pericolosi.. Sono convinto che a Milano riusciremo a segnare di più. Vincere è l'unica cosa che deve fare un club come questo. Per noi non è una brutta missione". Qualcosa di certo il belga cambierà, soprattutto dal punto di vista offensivo.ieri lasciato in panchina per fare spazio a Guerreiro.

Kompany a fine partita ha provato a giustificare la scelta dell'ex Dortmund, ma difficilmente lo riproporrà dal primo minuto a Milano. Ci sarà invece proprio Muller, che ieri non ha voluto gettare benzina sul fuoco: "Non è stata la mia partita d'addio al calcio, non voglio fare polemica, sono solo concentrato sull'Inter".ma vedendo l'impatto che Muller ha avuto sulla partita, ha sbagliato tutto, finendo per penalizzare il Bayern.

Un errore grossolano, come quello di Kane nel primo tempo, quando il risultato era ancora fermo sullo 0-0: "Potevo fare più gol. L'importante, anche per il futuro, è creare le occasioni.A Milano la partita sarà simile, l'Inter ha ottimi giocatori a cui dobbiamo fare attenzione. Ma nel complesso, penso che la partita di oggi (ieri ndr) possa darci un po' di fiducia". Poi la frecciatina ai nerazzurri: "