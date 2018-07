Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida con il PSG, il tecnico del Bayern Monaco Niko Kovac ha fatto il punto sul mercato: "Pavard? Posso solo dire che è un grande calciatore e al Mondiale l'ha dimostrato. James Rodriguez? C'è l'accordo per il prestito fino al 2019, poi decideremo se trattenerlo o no. Su una cosa non ci sono dubbi: la prossima stagione giocherà con noi".