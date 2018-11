Così l'allenatore del Bayern Monaco Niko Kovac ha parlato dopo il 3-3 di oggi contro il Dusseldorf: "Potete immaginare come mi senta internamente, non so se mi stia venendo la gastrite. Se hai il match sotto controllo, hai tante occasioni e non le sfrutti, allora sono tutt'altro che felice: sono molto arrabbiato. La cosa peggiore è il modo in cui abbiamo difeso in tutti e tre i gol concessi. Quindi non importa se dall'altra parte c'è una squadra che lotta per la salvezza o una partecipante alla Champions League".