Il Bayern Monaco blocca Lewandowski. L'allenatore dei bavaresi, Niko Kovac, ha parlato a Sky Sport De del futuro del centravanti polacco, che spinge per essere ceduto al Real Madrid in questa sessione di mercato: "Robert non lascerà la squadra, non vogliamo assolutamente cederlo".



'VUOLE ANDARSENE' - "È vero che lui spinge per andare da qualche altra parte. Ma una cosa è quello che piacerebbe a lui, un'altra quello che vogliamo noi. Robert ha un contratto con noi, abbiamo deciso che resterà qui il più a lungo possibile".