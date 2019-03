Niko Kovac, allenatore del Bayern Monaco, parla dopo il ko con il Liverpool nel ritorno degli ottavi di Champions League, costato l'eliminazione ai bavaresi: "Devo congratularmi con Klopp e i Reds, sono stati chiaramente la squadra migliore in questa partita di ritorno. Abbiamo provato a giocare con i terzini più alti per aiutare lo sviluppo dell'azione tramite Lewandowski, ma il Liverpool era organizzato bene e ha reso tutto più difficile. L'assenza di Kimmich non è una scusante, avevo parlato con i giocatori che sarebbero scesi in campo questa sera e sapevano tutti cosa dovevano fare: hanno dato tutto, ma non è bastato".