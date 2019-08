Niko Kovac, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa della prossima stagione e del mercato del club, che sta provando a chiudere l'affare Perisic con l'Inter: ''Ho letto poco, non so chi abbia detto cosa, quello che so è che prima di comprare pensiamo a quello di cui abbiamo bisogno. La decisione deve essere unanime. E lo stesso vale per i giocatori in uscita. Non faccio nomi, dico solo che i nostri dirigenti sono al lavoro, quindi sono certo che arriverà qualcuno prima del due settembre''.



STAGIONE - ''Abbiamo due titoli da difendere quest'anno e cercheremo di dare tutto per farlo. Non raggiungi obiettivi stando seduto a non fare nulla. L'atmosfera è buona e i ragazzi sono carichi sia dentro che fuori dal campo''.