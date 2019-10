Niko Kovac, allenatore del Bayern Monaco, parla in vista del match di Champions contro l'Olympiacos: "Gnabry? Sta bene e lo ha dimostrato nelle ultime partite. È disponibile al 100%. L'infortunio di Sule? Mi dispiace molto per lui. Non so quando lo riavremo di nuovo con noi, ma adesso la cosa migliore è dargli tutti il tempo che serve per recuperare. Non deve accelerare i tempi. Ha 24 anni e questo lo aiuterà nei tempi di recupero. L'Olympiacos? Siamo il Bayern e dobbiamo vincere ogni partita. Sappiamo che si tratta di un avversario molto forte e lo dimostra la prestazione offerta col Tottenham. Sarà dura ma vogliamo vincere. In uno stadio con un'atmosfera davvero bellissima. Chi sostituirà Sule? Abbiamo tre campioni del mondo come Boateng, Pavard ed Hernandez che possono sopperire alla sua assenza".