L’ex difensore del Bayern Monaco Juan Bernat, Vicente Fores, ha parlato al Mundo Deportivo rispondendo alle critiche del presidente del club tedesco Uli Hoeness. Il numero uno del Bayern aveva indicato Bernat come principale colpevole dell’eliminazione in Champions League lo scorso anno. Ecco le parole dell’agente del terzino ora al Paris Saint Germain: “Quelle di Hoeness sono state dichiarazioni inappropriate. Mi piacerebbe ricordargli che solo pochi mesi prima ci aveva proposto il rinnovo del contratto per cinque anni. Credo che la sua reazione è stata determinata dalla nostra decisione di andare via…”.