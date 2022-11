Un infortunio alla spalla, ma non solo. In vista dei Mondiali in Qatar, il portiere tedesco (che non gioca dall'8 ottobre) si è raccontato in un'intervista alla Bild, svelando un problema ben più importante: "Mi sono dovuto operare tre volte per un cancro alla pelle. Il problema era in particolare in faccia”.



CEROTTI - Nell'ultima stagione, il portiere tedesco era sceso in campo con un cerotto al volto a causa della malattia, che non ha avuto ripercussioni ed è stata debellata. In questo senso, Neuer ha deciso di attivarsi pubblicamente e promuovere la prevenzione insieme alla tennista Angelique Kerber, decidendo di investire in una crema solare speciale: "Visto che ci alleniamo e giochiamo sempre all’aperto, e amando trascorrere anche il nostro tempo libero nella natura, è essenziale proteggerci dai raggi solari".