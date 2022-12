Il Bayern Monaco sta seriamente pensando di riportare a casa Alexander Nubel. La dirigenza bavarese, dopo l’infortunio occorso a Manuel Neuer, deve velocemente correre ai ripari. Secondo la stampa tedesca, il Bayern ha già contattato il Monaco – attuale club del 26enne portiere tedesco – per trovare una soluzione. L’ipotesi di un rientro dal prestito in Francia non è da scartare.