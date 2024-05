Bayern Monaco, l'annuncio di Rummenigge: "Kompany sarà il nuovo allenatore"

Presente all'European Globe Soccer Award in Sardegna,ha parlato a Sky Sport. Il membro del consiglio direttivo ed ex vicepresidente del Bayern Monaco ha parlato del successore di Thomas Tuchel sulla panchina bavarese. Il Bayern Monaco ripartirà da un nuovo corso con, ormai, l'ex Burnley in panchina. Da mesi, infatti,, come annunciato dallo stesso Rummenigge.

"Il nostro direttore sportivo ha scelto Kompany, non è ancora ufficiale, ma ci sono soltanto gli ultimi dettagli da sistemare. Sono convinto che alla fine Kompany arriverà. Guardiola ci ha parlato in maniera molto positiva di Vincent. Lo ha avuto al City come capitano e Pep lo ha seguito anche quando era al Burnley, quindi ci ha dato una bella mano"."Dopo aver vinto per undici volte di fila la Bundesliga, quest'anno la stagione in campo nazionale non è stata buona. In Europa però siamo arrivati in semifinale uscendo maledettamente contro il Real Madrid. Incontrare il Borussia Dortmund in una finale tutta tedesca sarebbe stato molto bello".

Per arrivare a Kompany, il Bayern, riporta Sky Sports DE, ha trattato con il Burnley che ha ottenuto un compenso da 10 milioni di euro per svincolarlo.